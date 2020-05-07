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Сегодня будет принято решение по дате возобновления бундеслиги

Бундеслига может быть возобновлена в мае. Правительство Германии не против, чтобы чемпионат рестартовал во второй половине этого месяца. С какого именно числа - руководство лиги решит сегодня. 36 клубов, выступающие в элитном и втором дивизионах, проведут собрание, на котором и будет выработан окончательный план перезапуска сезона. Отметим, что до финиша первенства остается 9 туров, в лидерах "Бавария".

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