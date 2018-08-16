Сегодня минское "Динамо" сыграет ответный поединок с "Зенитом" в Санкт-Петербурге

Минское "Динамо", ставшее сенсацией неделю назад, сегодня сыграет ответный поединок в Санкт-Петербурге. Тогда битва с "Зенитом" завершилась со счетом 4:0. В Северной столице России уже работает наша съемочная группа. Подробности у Андрея Козлова.

Повышенное внимание российской прессы, проба газона на стадионе “Петровский" и желание не сбавлять обороты. Минское "Динамо" провело первую тренировку в Санкт-Петербурге перед ответным матчем третьего раунда квалификации Лиги Европы против "Зенита". Успех в белорусском клубе хотят только развить.

Еще на пресс-конференции стало понятно, что Сергея Гуренко очень хорошо помнят по чемпионату России. Главный тренер минского «Динамо», являясь лидером сборной Беларуси, входил в один из сильнейших составов московского "Локомотива" в своей истории и не раз приезжал в Санкт-Петербург в качестве игрока. Российские журналисты не стеснялись брать автографы у наставника белорусского клуба.

На предматчевой тренировке футболисты минского "Динамо" ушли в самый дальний угол от журналистов - это уже становится особенностью бело-голубых. Представителей прессы, кстати, было очень много - абсолютно все ведущие российские СМИ. Как печатные, так и телевизионные. Для футбола этой страны счет 4:0 на прошлой неделе стал шоком.

200 болельщиков будут поддерживать "Динамо" - таков регламент УЕФА. Из-за фанатов “Зенита”, которые отличились на матче "Лейпцига" в прошлом сезоне, арену дисквалифицировали. Но клич "Динамо" будет слышен далеко за пределами трибун.