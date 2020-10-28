Сегодня на "Беларусь 5. Интернет" матч "Ювентус" - "Барселона"

Второй день подряд большого футбола! В Лиге чемпионов сегодня самая громкая афиша: "Ювентус" - "Барселона". Встречу туринцев с каталонцами в 23 часа покажет "Беларусь 5. Интернет". Параллельно на основной спортивной кнопке в онлайне можно будет следить за остальными поединками второго тура группового этапа турнира.