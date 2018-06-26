Сегодня на чемпионате мира по футболу определятся еще два участника плей-офф

На мундиале групповой этап в квартете В завершился неожиданно. Сборная Испании не смогла обыграть команду Марокко - 2:2, но все равно пробилась в плей-офф с первого места. За выход в четвертьфинал "Красная фурия" поспорит с хозяевами мундиаля - россиянами. Вторая команда четверки - Португалия - сыграет с победителем квартета А - Уругваем. Действующие чемпионы Европы накануне не справились с Ираном - ничья 1:1.

А сегодня определятся еще два участника плей-офф. В группе С французы останутся в лидерах, если не уступят датчанам. В 16:50 прямая трансляция на "Беларусь 5". А на "Беларусь 2" в это время сыграют Австралия и Перу. Четверка D вступит в борьбу в 20:50, хорваты уже в нокаут-раунде. А вот аргентинцам нужно обыгрывать команду Нигерии, чтобы финишировать вторыми, иначе дальше пройдут африканцы.