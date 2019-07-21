Сегодня на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике белорусы поборются за 5 комплектов наград

В последний день юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике в шведском Буросе белорусы поборются за 5 комплектов наград. Так, в утренней сессии в спортивной ходьбе на 10 километров в женских соревнованиях выступит Анна Зубкова, у мужчин же нашу страну представят Никита Коляда и Павел Ольховик. В толкании ядра переживаем за Елизавету Дорц. В вечерней программе в секторе для прыжков с шестом следим за Кристиной Концевенко, у нее второй результат в Европе в текущем сезоне среди юниоров. А Егор Чуйко и Марк Мажейко будут соревноваться в тройном прыжке. Прямаятрансляция из Швеции начнется в 18 часов на телеканале "Беларусь 5".