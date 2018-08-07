Сегодня начинается чемпионат Европы по легкой атлетике в Германии

Накануне в Берлине проходили квалификационные соревнования. В вечерней сессии в финал метания молота пробились Иван Тихон, Павел Борейша. Выше Павла в итоговом протоколе оказались лишь двое - венгр Бенче Халаш, и поляк Павел Файдек. Розыгрыш медалей в метании молота состоится на Олимпийском стадионе в столице Германии сегодня в 19:45. В чемпионате Европы, который продлится до 12 августа, примут участие 38 белорусских атлетов. За эфирами утренней и вечерней сессии следите на телеканале "Беларусь 5".