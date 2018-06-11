Сегодня наши гребцы вернулись из столицы Сербии. Команда специально пропускала этапы Кубка мира, чтобы в лучшей форме подойти к континентальному форуму. В Белграде разыграны 3 с половиной сотни лицензий на Европейские игры в Минске. Наша команда взяла максимум возможного. В медальной копилке 3 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовая награда. В общем зачете белорусы на 4 месте.