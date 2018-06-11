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Сегодня наши гребцы вернулись из столицы Сербии

9 медалей, 16 лицензий на Европейские игры. Сборная Беларуси успешно выступила на чемпионате Старого Света в Белграде

Сегодня наши гребцы вернулись из столицы Сербии. Команда специально пропускала этапы Кубка мира, чтобы в лучшей форме подойти к континентальному форуму. В Белграде разыграны 3 с половиной сотни лицензий на Европейские игры в Минске. Наша команда взяла максимум возможного. В медальной копилке 3 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовая награда. В общем зачете белорусы на 4 месте.

Следующий крупный старт для наших гребцов - чемпионат мира в Португалии в конце августа.

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