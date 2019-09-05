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Сегодня ночью на кортах в Нью-Йорке вновь белорусское дерби

На сей раз на кону выход в финал парного разряда. Виктория Азаренко в дуэте с Эшли Барти против Александры Саснович и Виктории Кужмовой. В другом полуфинале еще одна наша теннисистка Арина Соболенко. Свой поединок в паре с Элиз Мертенс она проведет завтра вечером.

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