Сегодня ночью на кортах в Нью-Йорке вновь белорусское дерби

На сей раз на кону выход в финал парного разряда. Виктория Азаренко в дуэте с Эшли Барти против Александры Саснович и Виктории Кужмовой. В другом полуфинале еще одна наша теннисистка Арина Соболенко. Свой поединок в паре с Элиз Мертенс она проведет завтра вечером.