Сегодня огонь ярких побед побывает на главных промышленных предприятиях Минска

До старта II Европейских игр два дня. Подготовка к масштабному событию на финишной прямой. Болельщики, атлеты, иностранные специалисты активно прибывают в нашу страну. А "Пламя мира" продолжает свой маршрут уже в столице.



Накануне эстафета соединила Национальную библиотеку и Октябрьскую площадь. Маршрут в 12 километров преодолели полсотни факелоносцев. Это артисты эстрады, известные актеры, ведущие. Среди них и легенды мирового спорта - олимпийская чемпионка по гимнастике Антонина Кошель и олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.



Эстафету подхватили и в Белтелерадиокомпании. В руках ведущих "Главного эфира" пламя озарило студию "600 метров". А уже сегодня огонь ярких побед прибудет на главные промышленные предприятия столицы. Это флагманы машиностроения МТЗ и МАЗ, а также Парк высоких технологий. Все подробности пламенного пробега сегодня в полдень.