Сегодня определится первый финалист Лиги чемпионов. Футбольное противостояние покажет "Беларусь 5"

Возможно ли чудо на "Энфилде"? Сегодня определится первый финалист футбольной Лиги чемпионов. В среду"Барселона" дома разгромила "Ливерпуль" - 3:0, но сдаваться заранее англичане не намерены, хотя из-за травмы им не поможет египетский нападающий Салах. Итак, начало поединка в 10 вечера. Прямая трансляция из Ливерпуля на "Беларусь 5".



