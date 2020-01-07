Сегодня определится победитель Рождественского турнира

16-й год подряд светлый праздник в нашей стране неразделим с Рождественским турниром. Сегодня на льду главной арены в Чижовке определится победитель. Команда Президента Беларуси сыграет против сборной России. Стартовое вбрасывание произойдет ровно в 19:00. А "Беларусь 5" покажет решающий матч в прямом эфире. Хозяева турнира, напомним, в полуфинале обыграли хоккеистов из Объединенных Арабских Эмиратов, 9-5, а россияне одолели финнов, 5-2.



Но не только взрослые хоккеисты сегодня получат заветный кубок. Победитель станет известен и в старшей возрастной группе дивизиона А "Золотой шайбы". В финале, который начнется на малой арене в Чижовке, в три часа дня сойдутся команда "Беркут" Фрунзенского района Минска и "Торнадо" из Заводского района столицы.



