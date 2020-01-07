3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сегодня определится победитель Рождественского турнира
16-й год подряд светлый праздник в нашей стране неразделим с Рождественским турниром. Сегодня на льду главной арены в Чижовке определится победитель. Команда Президента Беларуси сыграет против сборной России. Стартовое вбрасывание произойдет ровно в 19:00. А "Беларусь 5" покажет решающий матч в прямом эфире. Хозяева турнира, напомним, в полуфинале обыграли хоккеистов из Объединенных Арабских Эмиратов, 9-5, а россияне одолели финнов, 5-2.
Но не только взрослые хоккеисты сегодня получат заветный кубок. Победитель станет известен и в старшей возрастной группе дивизиона А "Золотой шайбы". В финале, который начнется на малой арене в Чижовке, в три часа дня сойдутся команда "Беркут" Фрунзенского района Минска и "Торнадо" из Заводского района столицы.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов