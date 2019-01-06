Сегодня определятся оба финалиста Рождественского турнира любителей хоккея

Развязка на XV Рождественском турнире любителей хоккея на приз Президента Беларуси близится к завершению. Уже сегодня мы узнаем обе команды, которые завтра сойдутся в матче за трофей. Позади групповой этап, а это три дня соревнований. Однако плей-офф всегда дарит зрителям интригующие и принципиальные противостояния.

На «Чижовка-Арене» работает наша съемочная группа и спортивный обозреватель Андрей Козлов.

Мы вновь в гуще событий XV Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Завершился первый полуфинал. Финляндия - Россия. Сохраним интригу, и к результату вернемся совсем скоро.

Сегодня утром состоялось очень заметное событие. Ведь все участники рождественских соревнований в Минске говорят о том, что турнир важен и с точки зрения коммуникации. К примеру, уже стало традицией, что республиканские соревнования "Золотая шайба" проходят в эти же даты, и ребята сегодня получили возможность потренироваться со звездами Национальной хоккейной лиги. Это Дайнюс Зубрус, Андрей Николишин и Дмитрий Христич. Думаю, мои ровесники прекрасно помнят в 90-ые игру этих легенд в сильнейшей лиге планеты. Как видно по этим кадрам, участники «Золотой шайбы» получили не только уроки мастерства, но и заряд положительных эмоций.

Вернемся к центральному событию Рождественского турнира прямо сейчас. Итог - 5:2. Россия в финале.