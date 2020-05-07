Сегодня определятся победители Belarus insurance cup. Прямую трансляцию ведет "Беларусь 5"

Арина Соболенко и Александра Саснович на кортах столичного Дворца тенниса. Именно лидеры белорусского тенниса с большой долей вероятности сегодня сыграют в финале турнира Belarus insurance cup. Вчера обе выиграли по две встречи на групповом этапе. Первая ракетка страны совсем скоро выйдет на свой третий матч. В соперницах Юлия Готовко. Сразу после этой встречи противостояние лидера параллельной группы Александры Саснович и Шалимар Тальби.



Прямую трансляцию соревнований ведет "Беларусь 5". Эти кадры мы получаем в режиме реального времени. Первым финалистом мужского турнира стал Иван Лютаревич. Сейчас на корте два Александра - Згировский и Леоненко. Соперники выиграли по сету, в супертай-брейке сильнее оказался Згировский 10:5.



