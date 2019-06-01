Сегодня "Пламя мира" встретят в городе Горки

Эстафета ІІ Европейских игр "Пламя мира" продолжает свой путь по Могилевской области. Накануне огонь побывал в Шклове, после "Пламя мира" отправилось в Александрию. Факелоносцы пробежали по местам, в том числе, связанным с биографией белорусского Президента. Ведь в Александрии прошли детские годы Главы государства. Огонь Игр зажгли на Трофимовой кринице (источник основал дедушка Александра Лукашенко). Криничка - место паломничества для людей из разных стран, ведь вода из источника обладает целебными свойствами. Символично, что факелоносцами стали люди, которые работают рядом с Главой государства - именитые спортсмены и те, кто принимает непосредственное участие в организации ІІ Европейских игр. Сегодня же "Пламя мира" встретят в городе Горки. Факелоносцы пронесут огонь по центральным его улицам и ботаническому саду. Также огонь побывает в Горецкой сельскохозяйственной академии и на одном из предприятий города.