Эстафета ІІ Европейских игр "Пламя мира" продолжает свой путь по Могилевской области. Накануне лампада доставлена его хранителями к мемориалу “Буйничское поле”. Известные артисты, спортсмены, выдающиеся люди региона пронесут огонь по самым знаковым местам. Он уже побывал в зоосаде, на самых крупных предприятиях области и проплыл на теплоходе. Сегодня "Пламя мира" встретят в Шкловском районе. Присоединиться к эстафете смогут жители и агрогордка Александрия. Огонь побывает и в самом красивом его месте - Трофимовой кринице.