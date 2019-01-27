Сегодня пристально будем следить за развитием событий в российской Суперлиге по волейболу

В ответной встрече 14-го тура "Минчанка" в спортивном комплексе "Уручье" примет команду, которая сейчас занимает третью строчку таблицы - казанское "Динамо". Трансляцию поединка в прямом эфире смотрите на "Беларусь 5". Начало в 18:20. Напомним, белоруски после двенадцати игр имеют в активе 13 баллов и десятое место таблицы чемпионата.