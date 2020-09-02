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Сегодня прошла презентация новой формы сборной Беларуси по футболу
В новый футбольный путь с новой формой. Сегодня прошла презентация двух игровых комплектов для нашей сборной, созданных итальянской компанией. Домашняя форма - белого цвета с элементами национального орнамента. Выездная будет преимущественно красного цвета. Обратим внимание, что обе майки имеют стильный приталенный крой и вставки из микрочастиц, которые гарантируют идеальную воздухопроницаемость. В презентации приняли участие и капитаны сборных Беларуси.
Поединок Лиги наций Беларусь - Албания пройдет 4 сентября
Напомним, в этой форме сборная Беларуси выступит в ближайших матчах Лиги наций: в пятницу играем с Албанией в 21:45, затем в плей-офф за право сыграть на чемпионате Европы летом следующего года и в квалификации на чемпионат мира 2022.
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