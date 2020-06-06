Сегодня пройдут три матча в рамках 12 тура чемпионата Беларуси по футболу. Прямые трансляции на "Беларусь 5"

продолжает радовать поклонников белорусского футбола матчами чемпионата страны. Прямые трансляции покажет из Слуцка, Минска и Бреста. "Сахарники" принимают "Торпедо-БелАЗ", "волки" - "Рух",а брестское "Динамо" встретится с футбольным клубом "Минск". Еще один поединок не попал в вещательную сетку. В Мозыре "Славия" сыграет с гродненским "Неманом". Напомним, после 12 туров в турнирной таблице лидирует БАТЭ. Борисовчане свой поединок проведут в воскресенье на выезде против "Витебска".