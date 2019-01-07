Еще одна давняя традиция начала года в Беларуси - это спорт. Сегодня разрешится главная хоккейная интрига Рождественского турнира среди любителей на приз Президента. На льду "Чижовка-Арены" в финале сойдутся действующие обладатели трофея - белорусы и команда России. Накануне хозяева обыграли сборную Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 10:5. Александр Лукашенко в этом матче отметился хет-триком. Россияне в своем полуфинале обыграли финнов, 5:2. Поединок за третье место начнется сегодня в час дня. Главный матч турнира - в 6 вечера. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5".





И уже по традиции команда Президента горячо поблагодарила болельщиков за яркую и мощную поддержку на протяжении всего матча, а самые активные фанаты ушли с "Чижовка-Арены" с мягкими игрушками.