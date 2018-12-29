Сегодня состоится традиционная Рождественская гонка. "Беларусь 5" покажет яркое биатлонное событие в прямом эфире

И самый трогательный момент года в мировом биатлоне. Весь спортивный мир сегодня проводит из большого спорта сразу трех легенд - россиянина Антона Шипулина, норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена и белоруску Дарью Домрачеву. В немецком Гельзенкирхене состоится традиционная рождественская гонка, которая пройдет в формате супермикста - сначала гонки с масс-старта (а затем, по ее результатам) - гонки преследования. Пристальное внимание, конечно, будет приковано к самому титулованному дуэту - Домрачевой и Бьорндалена. Итак, "Беларусь 5" покажет яркое биатлонное событие в прямом эфире. Сначала в 20:10 - масс-старт. Затем, в 21:25 - гонка преследования. Не пропустите.