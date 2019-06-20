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Сегодня состоялось официальное открытие деревни спортсменов
Одним из знаковых событий сегодняшнего дня стало официальное открытие деревни спортсменов. Хотя на самом деле там все больше походит на олимпийский мегаполис. В общежития еще продолжают заселяться делегации стран-участниц, однако даже сейчас число местных жителей превышает 5 тысяч. Многие спортсмены уже приступили к активной фазе тренировок - в основном атлетов можно встретить на стадионе. Вечером для всех участников спортивного форума устроили опен-эйр-концерт. Здесь спортсмены познакомились со своим мэром - им избран заместитель министра образования Беларуси Сергей Рудый, а также был поднят флаг с символом II Европейских игр. После этого полсотни делегаций национальных олимпийских комитетов заложили аллею дубов - деревья высадили прямо напротив деревни спортсменов, а возле каждого саженца установили таблички с флагами всех стран-участниц. Особенно быстро с иностранными гостями общий язык нашли дети. Некоторые даже получили от спортсменов сувениры. Кроме того, подобные шоу в белорусском этностиле в деревне спортсменов проведут еще не раз. На все время пребывания атлетов в Беларуси запланирована большая программа знакомства гостей с традициями и обрядами нашей страны.
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