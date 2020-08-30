Сегодня станет известен победитель Кубка Салея

Минское "Динамо" против действующего обладателя трофея - столичной "Юности". Сегодня в Гомеле станет известен победитель Кубка Салея. Если "зубры" в полуфинале без проблем разобрались со своим соперником, переиграв хозяев льда со счетом 4:0, то "Юности" пришлось изрядно потрудиться, чтобы вырвать только по буллитам победу у "Динамо-Молодечно". Решающий матч за трофей начнется в пять вечера. А четырьмя часами ранее на этом же льду прозвучит стартовый свисток для "Гомеля" и "Динамо-Молодечно", которые разыграют бронзу турнира. Оба матча в прямом эфире покажет "Беларусь 5".