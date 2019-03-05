Сегодня станут известны первые полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" после победы над "Аяксом" в Голландии 2:1 в хорошем расположении духа подходит к ответной игре, команде из Амстердама нужно забивать минимум два мяча на "Сантьяго Бернабеу". В 22:40 начнется прямая трансляция встречи на "Беларусь 5". В это же время "Беларусь 5. Интернет" покажет ответное противостояние между дортмундской "Боруссией" и "Тоттенхэмом", британцы в первом матче разгромили оппонента 3:0. А в 0 часов 45 минут спортивный канал предложит телезрителям дневник игрового дня. Отметим, с этого сезона обзоры всех встреч турнира доступны на сайте Белтелерадиокомпании.

