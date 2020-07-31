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Сегодня стартует 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу
Сегодня в двух городах стартует 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В первом матче игрового дня "Слуцк" примет "Шахтера": "горняки" постараются взять реванш за поражение в первом круге. Следом начнется встреча в Бресте, где "Динамо" примет "Витебск". Это противостояние смотрите в прямом эфире "Беларусь 5". Начало поединка в 20:30.
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