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Сегодня стартует 4-й чемпионат Европы по гандболу
Одно из самых интересных спортивных соревнований января стартует именно сегодня. Четвертый чемпионат Европы по гандболу примут Австрия, Норвегия и Швеция. Впервые на Евро сыграют 24 сборные. Белорусская команда Юрия Шевцова попала в квартет А. Сыграет в австрийском Граце, где в соперниках сплошь балканцы: Сербия, Хорватия, Черногория. Гандболисты - единственные из белорусов-игровиков, кто не потерял шанс попасть на Олимпиаду в Токио. Путевка достанется только победителю. Еще две команды отправятся на квалификационный турнир. В 20:05 на "Беларусь 5" прямой эфир поединка Беларусь - Сербия.
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