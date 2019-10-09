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Сегодня стартует основной раунд Лиги чемпионов по мини-футболу

Сегодня стартует основной раунд Лиги чемпионов по мини-футболу в группе 7. В 16:50 на "Беларусь 5" трансляция из спорткомплекса "Уручье" матча "Либурн" (Косово) - "Тулон" (Франция). В 22:25 на спортивном канале игра "Ховокубо" (Нидерланды) - "Столица" (Беларусь). В элитный раунд пройдет только победитель квартета.

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