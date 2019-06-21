Сегодня стартуют соревнования II Европейских игр

Через час в столице стартуют соревнования II Европейских игр. Глава государства, Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие членам нашей делегации и выразил убеждение, что нацеленность на успех, мастерство и профессиональные амбиции тренеров и спортсменов приведут белорусскую команду к новым олимпийским вершинам.

Итак, сегодня внимание болельщиков будет приковано к трем объектам. На "Палова-Арене" через час начнется баскетбол 3 на 3 - групповой раунд у мужчин и женщин, но белоруски выйдут на площадку против итальянок в 14:25, в 17:05 мужская команда стартует противостоянием со Словенией. С 9 утра начнут квалификацию и атлеты в стрельбе из лука, место проведения - комплекс "Олимпийский". А в 14 часов во Дворце спорта "Уручье" на ринг выйдут боксеры в трех весовых категориях, их ожидают предварительные раунды.