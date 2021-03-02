Сегодня в Беларуси стартует новый футбольный сезон

Новый футбольный сезон в Беларуси стартует уже сегодня. В матче за Суперкубок страны встретятся действующий чемпион - солигорский "Шахтер" и обладатель Кубка Беларуси - борисовский БАТЭ. Кстати, Виталий Жуковский дебютирует в официальном матче в качестве главного тренера борисовчан. Из личной статистики. "Горняки" в четвертый раз в истории сыграют за Суперкубок. А вот желто-синие в одиннадцатый. Семь раз из них БАТЭ становился триумфатором. Матч пройдет на столичной арене, расположенной по улице Маяковского. В продажу поступило 1500 билетов. На стадионе будет масочный режим. Противостояние начнется в 19:00. Телеканал "Беларусь 5" игру покажет в прямом эфире.