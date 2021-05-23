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Сегодня в Гомеле состоится финал Кубка Беларуси по футболу
В Гомеле пройдет поединок,посвященный 110-летию белорусского футбола. На стадионе "Центральный" пройдет финальный матч за Кубок Беларуси, в котором встретятся футболисты борисовского БАТЭ и "Ислочи", представляющей Минский район. Именно в Гомеле 110 лет назад прошел первый упомянутый в прессе матч на территории современной Беларуси. Вдвойне особенным поединок станет для главного тренера БАТЭ Виталия Жуковского, который до работы в Борисове именно с "Ислочью" прошел большой путь - от любительского статуса до крепкого середняка Высшей лиги.
В 18:40 в эфире "Беларусь 5" превью финала Кубка Беларуси. А в 19 часов на стадионе "Центральный" в Гомеле прозвучит стартовый свисток.
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