Сегодня в программе этапа Кубка мира по велоспорту две квалификации

Спустя почти два года минский велодром вновь принимает этап Кубка мира. В этом сезоне он первый в календаре. Старт собрал сильнейших спортсменов, ведь на кону не только медали, но и рейтинговые очки в олимпийскую копилку. Всего велогонщики за три дня разыграют 17 комплектов наград и выступят в 12 олимпийских дисциплинах. Церемония открытия этапа Кубка мира и первые медальные разборки пройдут в пятницу, но квалификация в двух видах программы стартует уже сегодня.



Чем здесь удивила белорусская заявка, знает Елена Горельчик.



Полтора часа на команду и ни минутой больше. Во время этапа Кубка мира даже тренировки строго регламентированы. В предсоревновательный день на треке почти спокойно и очень жарко. Температурные условия для велогонщиков, особенно спринтеров, не последний залог успешного выступления. По-настоящему жарко в спортивном смысле здесь будет уже завтра, когда спортсмены разыграют первые 7 комплектов наград.



Сегодня в программе две квалификации в командном преследовании. И интересная для многих болельщиков новость. На трек после 10-летнего перерыва вернулась Алена Омелюсик.



Квалификация на велодроме начнется сегодня в 17:00. А уже начиная с пятницы за соревнованиями можно будет следить и в прямых трансляциях на "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".



