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Сегодня в рамках Рождественского турнира пройдут четыре матча
Обилие заброшенных шайб, масса ярких моментов и эмоции болельщиков. Именно этим и запомнился первый игровой день XVI Международного Рождественского турнира по хоккею среди любителей на приз Президента Беларуси, который стартовал вчера на "Чижовка-Арене".
Рождественский турнир. Итоги первого дня
Первую победу на турнире одержали хозяева и по совместительству действующие обладатели трофея, которые со счетом 11:3 были сильнее сборной Международной федерации хоккея (ИИХФ). Глава государства в этом матче забросил три шайбы, еще один хет-трик на счету Геннадия Савилова, дубль у Дмитрия Мелешко.
Клюшка от Президента на память
Уже по традиции после поединка самые удачливые болельщики унесли с собой мягкие игрушки - подарки от команды Президента. Но для одного из юных любителей хоккея этот вечер точно запомнится на всю жизнь, а может, и придаст мотивации тренироваться и побеждать в будущем. Воспитанник спортклуба "Минск" Вадим Белянин, а на этот матч ребята не только пришли всей командой, но и приготовили плакаты, получил из рук Президента его клюшку.
Сегодня в рамках Рождественского турнира пройдут четыре матча
Особое внимание к центральной встрече, в которой хозяева сыграют с дебютантами соревнований - хоккеистами США. Матч начнется в семь вечера и пройдет на большой арене.
Напомним, параллельно матчам Рождественского турнира на "Олимпик-Арене" проходит финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков в дивизионе А в старшей возрастной группе "Золотая шайба". Здесь поединки стартуют в 10 утра и завершатся до обеда.
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