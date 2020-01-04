Обилие заброшенных шайб, масса ярких моментов и эмоции болельщиков. Именно этим и запомнился первый игровой день XVI Международного Рождественского турнира по хоккею среди любителей на приз Президента Беларуси, который стартовал вчера на "Чижовка-Арене".







Рождественский турнир. Итоги первого дня

Первую победу на турнире одержали хозяева и по совместительству действующие обладатели трофея, которые со счетом 11:3 были сильнее сборной Международной федерации хоккея (ИИХФ). Глава государства в этом матче забросил три шайбы, еще один хет-трик на счету Геннадия Савилова, дубль у Дмитрия Мелешко.





Клюшка от Президента на память

Уже по традиции после поединка самые удачливые болельщики унесли с собой мягкие игрушки - подарки от команды Президента. Но для одного из юных любителей хоккея этот вечер точно запомнится на всю жизнь, а может, и придаст мотивации тренироваться и побеждать в будущем. Воспитанник спортклуба "Минск" Вадим Белянин, а на этот матч ребята не только пришли всей командой, но и приготовили плакаты, получил из рук Президента его клюшку.





Сегодня в рамках Рождественского турнира пройдут четыре матча

Особое внимание к центральной встрече, в которой хозяева сыграют с дебютантами соревнований - хоккеистами США. Матч начнется в семь вечера и пройдет на большой арене.