Сегодня в Раубичах пройдут соревнования по синхронным прыжкам и две биатлонные гонки

Праздник спорта в Раубичах продолжается.

Пьедесталом Антона Кушнира завершился для нашей сборной домашний этап Кубка мира по фристайлу. Накануне в Раубичах олимпийский чемпион выиграл серебро. Стоит отметить, что лыжным акробатам приходилось соревноваться в непростых погодных условиях. А эта медаль для Кушнира стала первой в сезоне.

И вполне вероятно, что сегодня мы вновь увидим Антона Кушнира. Впервые в истории мирового фристайла в Раубичах пройдут международные соревнования по синхронным прыжкам. Квалификация начнется в 14:30, а финалы, которые в прямом эфире покажет "Беларусь 5", - в 15:25.









Двумя гонками преследования в Раубичах завершится сегодня и открытый чемпионат Европы по биатлону. Первыми на старт выйдут мужчины. Спустя 44 секунды после лидера норвежца Тарьея Бе отправится на дистанцию наш Сергей Бочарников. Выступят в гонке и еще пять белорусов - Смольский, Воробей, Чепелин, Елетнов и Лобастов. Прямая трансляция в 11 часов на "Беларусь 5".