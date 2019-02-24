3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сегодня в Раубичах пройдут соревнования по синхронным прыжкам и две биатлонные гонки
Праздник спорта в Раубичах продолжается.
Пьедесталом Антона Кушнира завершился для нашей сборной домашний этап Кубка мира по фристайлу. Накануне в Раубичах олимпийский чемпион выиграл серебро. Стоит отметить, что лыжным акробатам приходилось соревноваться в непростых погодных условиях. А эта медаль для Кушнира стала первой в сезоне.
И вполне вероятно, что сегодня мы вновь увидим Антона Кушнира. Впервые в истории мирового фристайла в Раубичах пройдут международные соревнования по синхронным прыжкам. Квалификация начнется в 14:30, а финалы, которые в прямом эфире покажет "Беларусь 5", - в 15:25.
Двумя гонками преследования в Раубичах завершится сегодня и открытый чемпионат Европы по биатлону. Первыми на старт выйдут мужчины. Спустя 44 секунды после лидера норвежца Тарьея Бе отправится на дистанцию наш Сергей Бочарников. Выступят в гонке и еще пять белорусов - Смольский, Воробей, Чепелин, Елетнов и Лобастов. Прямая трансляция в 11 часов на "Беларусь 5".
Спустя два часа последний комплект медалей в аналогичной дисциплине разыграют женщины. По итогам спринта в преследование пробились пять белорусок - Ирина Кривко, Динара Алимбекова, сестры Кручинкины и Дарья Юркевич. Напомним, пока в копилке нашей сборной две бронзовые награды - Кривко в индивидуальной гонке и нашей четверки в смешанной эстафете.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все