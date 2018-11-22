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Гимнастка Екатерина Галкина - в новом сюжете цикла "Женщины и спорт"

В каждом выпуске съемочная группа рассказывает о лучших спортсменках страны. Героиня этого выпуска - лидер женской сборной Беларуси по художественной гимнастике Екатерина Галкина.Смотрите сегодня вечером после "Панорамы".

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