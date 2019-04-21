Сегодня юниорская сборная Беларуси сыграет против Канады. Прямая трансляция на "Беларусь 5"

Юниорская сборная Беларуси по хоккею сегодня в третьем матче чемпионата мира в элитном дивизионе сыграет против сверстников из Канады. Обе команды на данный момент лидируют в группе А с нулем в графе поражений. В активе нашей сборной две победы над сильнейшими соперниками - чехами и финами. Белорусы, как и канадцы, досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Осталось определить места, которые сборные займут в своей группе. "Беларусь 5" в прямом эфире покажет второй и третий периоды. Начало трансляции из Швеции в 21:35.