ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Сегодня завершится 19 тур чемпионата Беларуси по футболу

Свои матчи проведут лидеры сезона - БАТЭ и солигорский "Шахтер". Борисовчане примут "Минск", а "горняки" на своем поле проэкзаменуют игроков из Смолевичей. Этот поединок в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5", а также матч "Энергетик-БГУ" - "Торпедо БелАЗ".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все