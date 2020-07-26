Сегодня завершится 19 тур чемпионата Беларуси по футболу

Свои матчи проведут лидеры сезона - БАТЭ и солигорский "Шахтер". Борисовчане примут "Минск", а "горняки" на своем поле проэкзаменуют игроков из Смолевичей. Этот поединок в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5", а также матч "Энергетик-БГУ" - "Торпедо БелАЗ".