Сегодня завершится групповой раунд Лиги чемпионов

Групповой раунд Лиги чемпионов сезона 2019-2020 сегодня уйдет в историю, а мы узнаем имена всех участников нокаут-раунда и возьмем паузу до февраля. Откроет игровой день поединок между донецким "Шахтером" и итальянской "Атлантой". Оба клуба по итогам поединка могут как выйти в плей-офф, так и остаться даже без Лиги Европы. В 20:45 прямой эфир из Харькова на "Беларусь 5". В 22:45 - онлайн игрового дня, а по его окончании дневник заключительного тура.