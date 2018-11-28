Сегодня завершится пятый тур группового этапа футбольной Лиги чемпионов

Один из самых зрелищных матчей примет Париж. Местный "Пари Сен-Жермен" принимает прошлогоднего финалиста - английский "Ливерпуль". "Беларусь 5" в прямом эфире покажет все шесть игр, которые начнутся в 22:45, в режиме переклички.