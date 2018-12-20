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Сегодня "зубры" принимают "Слован"
Сумеет ли хоккейное минское "Динамо" добиться двух побед кряду? Сегодня "зубры" принимают "Слован". Наш соперник потерпел 11 поражений подряд. Эта команда пропускает больше всех в Лиге, а сразу 7 ее игроков худшие в КХЛ по показателю полезности. Прямая трансляция матча на телеканале "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание произойдет в 19:30.
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