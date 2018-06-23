Сегодняшний игровой день на чемпионате мира по футболу откроют сборные Бельгии и Туниса

Первая волевая победа на чемпионате мира по футболу в России. Во втором туре группы Е швейцарцы уступали сербам после первого тайма 0:1 - отличился Александр Митрович, но во второй половине точные удары нанесли Гранит Джака и Джердан Шакири - виктория вырвана на 90-й минуте - 2:1. По 4 очка в группе E у Бразилии и Швейцарии, 3 балла у сербов, без очков команда Коста-Рики.

А сегодня откроют игровой день сборные Бельгии и Туниса - это четверка G. Еще два поединка будут сыграны в квартете F. Южнокорейцы встретятся с мексиканцами, а действующие чемпионы мира немцы попытаются набрать первые очки в матче со шведами. Напомним, прямые трансляции игр смотрите на телеканале "Беларусь 5". Обзоры всех встреч - на YouTube-канале "Беларусь 5" и в группах Агентства теленовостей в социальных сетях.