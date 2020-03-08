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SEHA-лига. БГК победил "Мотор"
БГК имени Мешкова побеждает "Мотор" в первом матче четвертьфинала SEHA-лиги - 30:28. Самым результативным в составе белорусской команды стал Александр Шкуринский - 6 мячей, за гостей, к слову, 4 гола у Максима Бабичева, 3 на счету Бориса Пуховского. 12 марта в Запорожье пройдет ответная игра. Начало в 19:00. Победитель противостояния выйдет в "Финал четырех" SEHA-лиги.
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