SEHA-лига. БГК победил "Мотор"

БГК имени Мешкова побеждает "Мотор" в первом матче четвертьфинала SEHA-лиги - 30:28. Самым результативным в составе белорусской команды стал Александр Шкуринский - 6 мячей, за гостей, к слову, 4 гола у Максима Бабичева, 3 на счету Бориса Пуховского. 12 марта в Запорожье пройдет ответная игра. Начало в 19:00. Победитель противостояния выйдет в "Финал четырех" SEHA-лиги.