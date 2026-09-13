Секретова и Тишкова стали серебряными призерами Кубка Победы по пляжному волейболу в Минске

Грандиозным спортивным событием и аншлагом на трибунах накануне в самом центре праздничной столицы завершился Кубок Победы по волейболу.

Белорусский дуэт Виктории Секретовой и Надежды Тишковой стали серебряными призерами соревнований. Зрителей восхитила незабываемая атмосфера, они искренне поддерживали спортсменов.

Ведущий белорусский дуэт среди мужчин - Павел Петрушко и Александр Дедков - стал 4-м. Подобный крупный международный турнир проходит в Минске 2-й год подряд.

"Мы двигались от игры к игре, поэтому пытались получить удовольствие - такое было наставление тренера. И у нас с Надей тоже: "Давай получим удовольствие, а там результат приложится". Поэтому мы кайфанули. Всем спасибо, это было вообще потрясающе", - поделилась серебряный призер Кубка Победы по пляжному волейболу - 2026 Виктория Секретова.

"Получили удовольствие, плюс еще выиграли серебряную медальку, чему очень рады. Спасибо всем болельщикам, моей семье, без нее и такого бы не было, и, скорее всего, я бы не стояла тут и в волейбол не играла, поэтому спасибо огромное", - отметила серебряный призер Кубка Победы по пляжному волейболу - 2026 Надежда Тишкова.

14 сентября соревнования по пляжному волейболу в центре Минска вблизи Дворца спорта продолжатся. В рамках Кубка Вызова состоится выставочный матч, в котором представители классического волейбола сыграют с пляжниками. В составе в том числе звезды белорусского волейбола: Анна Давыскиба и Вера Костючик.