Селимов ЧМ в Астане: Мы очень рады, что смогли поднять наш флаг

Белорусские атлеты в этом году показывают себя на высоком уровне. Особенно ярким получился чемпионат мира по спортивной борьбе. Вернувшись из Астаны, глава профильной федерации Алим Селимов дал интервью журналистам "Первого информационного". Он рассказал, насколько важно для развития этого вида спорта в нашей стране возвращение символов Республики Беларусь на международную арену.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

"На самом деле это высочайший уровень. Мы очень рады, что смогли все-таки спустя большое количество времени поднять наш флаг, и 15-тысячная арена слушала весь гимн нашей страны стоя".

Напомним, чемпионат мира сложился для белорусского спорта сверхъудачно. Всего атлеты из Беларуси завоевали пять медалей, одна из которых - Кирилла Маскевича в греко-римской борьбе - наивысшего достоинства.