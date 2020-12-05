"Сельта" побеждает на выезде "Атлетик"

"Атлетик"Бильбао не смог накануне, во-первых, ворваться в зону еврокубков и, во-вторых,обогнать "Барселону", опустив каталонцев аж на 8 позицию. Но всеостались при своих. Клуб из Страны Басков уверенно в гостях обыграла "Сельта",второй гол забил главный бомбардир команды и легенда Виго Яго Аспас, 2-0.