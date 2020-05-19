"Селтик" признан чемпионом Шотландии по футболу

Тысячи автомобилистов выехали на улицы Глазго, чтобы отпраздновать победу "Селтика" в чемпионате Шотландии. На заседании Шотландской профессиональной футбольной лиги было принято решение не доигрывать чемпионат страны. Чемпионом был признан "Селтик" - этот титул у команды девятый подряд, а покинул высший дивизион "Хартс".



