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"Селтик" признан чемпионом Шотландии по футболу

Тысячи автомобилистов выехали на улицы Глазго, чтобы отпраздновать победу "Селтика" в чемпионате Шотландии. На заседании Шотландской профессиональной футбольной лиги было принято решение не доигрывать чемпионат страны. Чемпионом был признан "Селтик" - этот титул у команды девятый подряд, а покинул высший дивизион "Хартс".

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