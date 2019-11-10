Английская премьер-лига: что остается за кадром? Анна Эйсмонт делится своими впечатлениями

Не только белорусским футболом живет наш болельщик! Белтелерадиокомпания, начиная с 2005 года, показывает Английскую Премьер-лигу - по мнению многих - сильнейшую в мире! Интерес к ней возрос, безусловно, когда там заиграл, да еще на ведущих позициях в "Арсенале", Александр Глеб.



На днях был опубликован список самых богатых 15 клубов Европы. Так вот 6 из топ-15 - команды Английской Премьер-лиги. Возглавляет список "Манчестер Сити" с бюджетом 1 миллиард 200 миллионов евро! Понятно, что такой футбол надо показывать красиво. На создание эффектной телекартинки Лига тратит огромные бюджеты. Но что остается за кадром?



Это увидела наша съемочная группа, за один день побывав сразу на двух матчах Английской премьер-лиги. Анна Эйсмонт - со своими впечатлениями от посещения домашнего матча "Манчестер Сити" и выездной игры "Челси".





Съемочная группа АТН посетиладомашнюю игру "Манчестер Сити"

Съемочная группа АТН добралась до Манчестера, та самая пресловутая Английская премьер-лига, за моей спиной стадион "Этихад Стэдиум", стадион "Манчестер Сити".Сегодня здесь будет большой матч АПЛ. Посмотрим его вместе.

Стадион построен в 2002 году за 150 миллионов фунтов стерлингов, официальный спонсор Etihad Airways - отсюда и название арены.А расположена она к востоку от центра Манчестера! Пешком от центра примерно полчаса, либо на автобусе или трамвае от железнодорожного вокзала Manchester Piccadilly - в пути 8-10 минут.

Стадион 4-й по вместимости в Английской премьер-лиге и 8-ой в Великобритании. И тем не менее, удивительно, но за час до матча вокруг арены не ощущалось никакого ажиотажа и скопления людей, стадион и близлежащие территории спроектированы так, чтобы избежать столпотворения. Лишь попав во внутрь арены, понимаешь, что он заполнен до отказа.

На матч "Манчестер Сити" - "Астон Вилла" был аншлаг не только со стороны зрителей, это уже привычное явление, но и со стороны средств массовой информации, потому за ворота попали не все, тем временем нам как бродкастерамбыло позволено работать в формате эксклюзивных интервью!

Так работает Английская Премьер-лига, сразу же после матча в специальные боксы приводят для телевизионщиков игроков и тренеров команд, команды хозяйки и команды гостей, а далее мы ожидаем пресс-конференцию и уже будем работать в микст-зоне.

Вот в шаговой доступности дает интервью Хосеп Гвардиола, нам тоже удалось с ним пообщаться, но это уже другая история, а пока переключаемся на игрока "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана.

Приехать в Манчестер ипросто сходить на футбол не получится. Билеты - толькочерез официальный сайт

Но вернемся к Английской Премьер-лиге. Кстати, приехать в Манчестер имежду прочимсходить на футбол - так не получится. Там априори нет касс для продажи билетов, все билеты только через официальный сайт клуба, для этого необходимо зарегистрироваться в клубной системе, желательно за пару месяцев до ожидаемого матча. Даже если вы успешно прошли эту процедуру, все равно нет гарантии покупки билета, только, если отхватите билетик в открытой продаже, но это, как правило, не на топовый поединок!

Другое дело - официальное членство в фан-клубе - оно позволит покупать билеты с приоритетным правом выкупа, предоставит скидку в клубном магазине и будет копить баллы за посещение матчей. Стоимость членства - 40-50 фунтов за сезон. Цена билета на матч "Манчестер Сити", в зависимости от принимаемого соперника, также в пределах 50 фунтов - это в районе 130 рублей. На топовые матчи цена может вырасти в разы.

Чтобынаверняка увидеть английский футбол, нужноехать в провинцию

В день матча с топовыми соперниками дружные толпы стекаются к главной арене, которая, кстати, среди всех стадионов Английской премьер-лиги используется дольше всех. И кажется, футбол - здесь единственное достойное развлечение для всей семьи!

Стадион в Бернли построен в 1883 году и вмещает сейчас 22 тысячи зрителей, зрители находятся так близко, что их можно даже потрогать рукой.В Бернли проживает чуть более 70 тысяч жителей, арена вмещает чуть более 20 - т.е. одно место на трех жителей города. И это лучшее соотношение в элитном дивизионе.

И посмотрите только на атмосферу! Даже если вы никогда не являлись футбольным болельщиком, в Англии вы им станете!

Есть и другие немного шокирующие моменты - в Англии никто не стесняется в выражениях! Даже дети выкрикивают крепкие словечки. И "Челси" им не указ! По понятным соображениям, демонстрировать в эфире этот момент не будем - поверьте на слово!

Проще здесь строится и работа со СМИ, ажиотаж не тот, с уважением смотрят на нас, что забрались так далеко, в глубинку английского футбола.Есть кое-что, что роднит атмосферу Бернли с белорусским футболом - очереди на досмотр даже спустя минут 15 после начала матча. И на этом все.На ближайшие домашние матчи билеты купить возможно, стоимость 30-40 фунтов в среднем. Но, если соперник именитый, тут уже сложнее, а если и повезет, то места ограничены по выбору.

Суммарная трансферная стоимость игроков "Челси"более 800 миллионов евро

На матче "Бернли" - "Челси" за моей спиной бегает, конечно, гораздо меньшая сумма, потому что "Челси" выставил сегодня в состав совсем молодых парней, и поэтомуих стоимость не такая высокая, как у звезд команды.

Главная звезда "Челси", по мнению нашей съемочной группы, это Фрэнк Лэмпард - некогда игрок клуба, а ныне главный тренер. То ли природная воспитанность, то ли беспафосная атмосфера на стадионе в Бернли - Фрэнк с порога спросил у нашего комментатора Влада Татура, кстати, болельщика "Челси", как дела, поздоровался с нами за руку, а я напомнила, как лет 10 назад записывала с ним интервью на "Динамо" после матча Беларусь - Англия!А потом мы поговорили, есть ли разница для его команды играть на "Этихэд" или "Стэмфорд Бридж" либо на провинциальном "Терф Мур".

Кстати, в этом матче "Челси" победил 4:2, ведя в счете 4:0. Лэмпард на пресс-конференции потом хвалил соперника, а нам казалось, больше надо отдать должное болельщикам - то, с каким уважением болельщики провожали со стадиона свою команду, заслуживает отдельных аплодисментов!