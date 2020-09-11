Сенсационное поражение ПСЖ во втором туре чемпионата Франции

"Ланс", который в нынешнем сезоне вернулся в элитный дивизион, дома минимально обыграл красно-синих - 1:0. Был точен Игнатиус Ганаго. "Пари Сен-Жермен" уступил в рамках Лиги 1 впервые с 1 ноября 2019 года.



