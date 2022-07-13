Сенсация на Открытом кубке Беларуси по легкой атлетике в Бресте

Рекордсменка страны Ирина Жук не смогла взять ни одной попытки в соревнованиях в прыжках с шестом. В Бресте все же не выступила трехкратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка из России Мария Ласицкене из-за переноса по причине неблагоприятных погодных условий. Однако, как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики, знаменитая прыгунья в высоту намерена посетить Беларусь и порадовать болельщиков своим участием.