Серебро и бронза: женская сборная Беларуси по пятиборью на пьедестале ЧЕ в Турции

Серебро в индивидуальной программе и бронза в командном первенстве - женская сборная Беларуси по современному пятиборью поднялась на пьедестал почета чемпионата Европы, который проходит в Турции.

Континентальный форум стал первым за пять лет, где белорусы выступили под национальной символикой.

Так, в финале белоруска Анастасия Орел в заключительной дисциплине лазер-ран финишировала второй, уступив чемпионке всего 5 секунд. А в командном зачете бронзовыми призерками, помимо Анастасии, стали Мария Гнедчик и Виолетта Гуреева.

Владислав Мелкозеров финишировал в топ-10 чемпионата Европы

Среди мужчин Беларусь в финале представлял Владислав Мелкозеров, который финишировал девятым.

9 августа поклонники спорта будут следить за смешанными эстафетами, которыми завершится программа чемпионата Европы по современному пятиборью.