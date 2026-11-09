Серебро и пять кубков: сборные Беларуси вернулись с ЧМ по пожарно-спасательному спорту

Белорусские сборные вернулись домой после чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. По прилете в Минск из Баку спортсменов встретили цветами и аплодисментами.

По итогам мирового первенства, в котором принимали участие без малого 200 лучших огнеборцев, белорусы - и мужская, и женская команды - завоевали титул серебряных призеров чемпионата.

С собой спортсмены привезли 5 кубков и комплекты медалей, завоеванные как в личных, так и командных испытаниях.

"Завершился длинный и очень насыщенный сезон. Мы очень рады вернуться на родину. Чемпионат мира прошел достаточно хорошо. Были какие-то ошибки, но мы сделали выводы, будет сделана работа над ошибками", - отметила капитан женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту Полина Кушнеренко.

"Всегда очень приятно возвращаться в родную страну, а тем более, когда тебя тут ждут с цветами и подарками. Прошел чемпионат на очень высоком уровне. Конечно, как любой спортсмен, любой чемпион стремится занять первое место, у нас в этом году серебро, но уже не за горами будущий чемпионат мира, который пройдет в сентябре в городе Минске. Осталось всего лишь 10 месяцев, поэтому буквально две недели мы отдохнем и уже начнем готовиться к нашему чемпионату", - поделился капитан мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту Никита Черепко.

На протяжении 4 дней белорусские спасатели соревновались с сильнейшими представителями профессии почти из полутора десятка стран мира в разных дисциплинах: подъем по штурмовой лестнице, преодоление стометровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета и боевое развертывание.

Каждое испытание демонстрирует всю красоту работы пожарных и их стремление прийти на помощь.

Минск принимает эстафету: белорусская столица проведет престижное первенство в год 90-летия профессионального спорта спасателей.