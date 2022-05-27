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Серебро и рекорд Беларуси у женской командной гонки преследования на велотреке

Белорусские трековики в эти дни выступают на Гран-при Санкт-Петербурга. Накануне наша женская четверка в составе Анны Терех, Каролины Савенко, Анастасии Киптиковой и Таисии Носкович выиграла серебро в командной гонке преследования, попутно установив рекорд Беларуси. Бронзовую медаль в аналогичной дисциплине выиграли наши юниорки.

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